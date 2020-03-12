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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

الخميس 12/مارس/2020 - 04:37 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أدانت واستنكرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي. 

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، موقف المملكة الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، وتقدمت بالتعازي لأسر الضحايا والمصابين.

وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي أكد أمس الأربعاء، مقتل 3 أفراد وإصابة 10 آخرين في هجوم صاروخي على معسكر التاجي بوسط العراق.

وقال التحالف، في بيان، إن نحو 18 صاروخ كاتيوشا أصابت معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وذكر البيان أن "الهجوم قيد التحقيق من قبل قوات التحالف وقوات الأمن العراقية".

ومعسكر التاجي الذي يحتضن قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي وقوات عراقية يقع على بُعد ٨٥ كيلومترا شمال مدينة بغداد.

ويتألف من مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تحتضن في زمن النظام السابق مصنعا للأسلحة الكيماوية وورشا لصيانة وتأهيل الآليات العسكرية، إلى جانب مراكز تدريب كبيرة.

الهجوم على معسكر التاجي هو الـ22 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر الماضي.
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