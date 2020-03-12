نادية الجندي ترد اقتباس فكرة مسلسل "سكر بزيادة" من فيلم  "The golden Girls "

تشارك الفنانة نادية الجندي في مسلسل "سكر زيادة"، والذي عبرت سابقا عن تفائلها بالعمل ومشاركتها العمل الفني الجديد مع الفنانة نبيلة عبيد والفنانة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر، حيث ردت خلال لقاء لها عبر برنامج "the trending"، عن أخذ فكرة مسلسل نساء من ذهب من المسلسل الكوميدي الأمريكي "The Golden Girls"، حيث قالت:" أحنا عربناه، بما يتناسب مع تقاليدنا والمجتمع المصري الشرقي، وروح الفكاهة اللي بيتميز بها الشعب المصري".



وتغير أسم المسلسل من "نساء من ذهب" إلى "سكر زيادة"، وعبرت الفنانة سميحة أيوب خلال لقاء تليفزيوني لها قائلة:" احنا أربع سيدات عايشين في بيت واحد، كل واحدة لها شخصية مستقله، ويحدث بيننا تصادمو تعاطف في أوقات ويختلط معه مواقف كوميدية"، ويشار إلى أن المسلسل يتم تصوره حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، بشكل منتظم في الديكورات المخصصة بإحدى الفيلات بلبنان، ليشارك في السباق الرمضاني 2020، المسلسل إنتاج شركة الصبّاح إخوان، إخراج وائل إحسان وسيناريو وحوار أمين جمال، ويشارك في بطولة العمل بجانب الفنانة نادية الجندي، هالة فاخر، والممثلة نبيلة عبيد، والممثلة القديرة سميحة أيوب.



ومن ناحية أخرى يشار إلى أن المسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول أربع سيدات مجبرين للإقامة معًا، ويذكر أنه تم الأستقرار على ضيوف الشرف فمنهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا