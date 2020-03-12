رشوان توفيق يدعو لمصر وشعبها وسط الإعصار (فيديو)

تشهد مصر الآن حالة من تقلبات الطقس على مستوى أنحاء الجمهورية، الأمر الذي دفع المصريين إلي عدم الخروج من منازلهم خوفاً من شدة الأمطار والسيول.وتدوال فيديو للفنان رشوان توفيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدي الأمطار والسيول داخل بلكونة منزله.وظهر 'رشوان' في الفيديو وهو يدعي الله أن يحمي مصر وشعبها، ولم يخشي على صحته من إصابته بالبرد رغم كبر سنه.يشار إلى أن رشوان توفيق له العديد من الأعمال الفنية المميزة في مشواره الفني منها"بين قصرين، الرجل الآخر، أدهم وزينات والثلاث بنات، الضوء الشارد، امرأة من زمن الحب".