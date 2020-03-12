عاجل.. توقف حركة المترو من المرج الجديدة حتى "الشهداء"

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن توقف حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء واستمرار تشغيله من محطة حلوان حتى الشهداء، بسبب سوء وتقلب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة القطارات.





وأكدت الشركة في بيان، اليوم الخميس، أن الحركة منتظمة بالخط الثاني والثالث تعمل بشكل طبيعي في الاتجاهين، وأن ذلك القرار يأتي حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والقطارات، نظرا لتجمع المياه بغزارة بمحطات السطحية بالخط الأول، موضحة أنه سيتم إعادة تشغيل الحركة بالمحطات المتوقفة بالخط الأول بعد استقرار الأحوال الجوية.



