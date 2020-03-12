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"حتى لا تتكرر كارثة 2016".. رأس غارب تتأهب بأقصى درجات الاستعداد لمواجهة الطقس (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 04:36 م
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ارشيفية
ارشيفية
محمد طه
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قال اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة إنه تم رفع أقصى درجات الاستعداد القصوى وتمركز جميع المعدات لجميع الجهات المشاركة نظرا لسوء الاحوال الجوية التى تمر بها مدن المحافظة وما يعقبها من امطار غزيرة وتصل لحد السيول على بعض المناطق طبقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك فى سبيل الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه كلف رئيس المدينة إدارة الازمات والعلاقات العامة بتفقد طريق غارب الشيخ فضل والمرور على البرابخ والتأكد من تطهيرها وكذا حالة الجو مشيرا انه تم إغلاق طريق الزعفرانة بنى سويف وكذا إغلاق طريق غارب الشيخ فضل لشدة الرياح وإنعدام الرؤية بهما.

وأكد على جاهزية معدات الوحدة المحلية للمدينة وكذلك جميع معدات الجهات المشاركة فى اماكن التمركز الخاصة بكل جهه ( شركة مياه الشرب والصرف الصحى – الشركة العامة للبترول – شركة سيميتار – شركة غرب بكر – شركة جابكو – شركة سوكو جبل الزيت.

وكانت تعرضت مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر فى نهاية عام 2016 لسيول شديدة، التى أدت لاتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وأصيب عدد من المواطنين.

وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.

وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.

 
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