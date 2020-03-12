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محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 04:35 م
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محافظ بورسعيج
محافظ بورسعيج
محمد عزام
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قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس بجولة تفقدية لمتابعة آخر تطورات الطقس السيىء والذى تمر به المحافظة، ضمن موجة الطقس السىء والتى تستمر لمدة ثلاث أيام ومتابعة الاوضاع الحالية عقب تعرض المحافظة لموجة الطقس السىء، رافقه خلالها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وحرص اللواء عادل الغضبان،على الوقوف على معدلات سرعة رفع كميات الأمطار ميدانيا فى عدد من أحياء المحافظة وكذلك تفقد الشوارع الرئيسية والجانبية بالأحياء لمتابعة تطورات الطقس أولا بأول، مشددا على التعامل الفورى مع آثار الطقس السىء ومنع تراكم المياه الناتجة عن سقوط الأمطار بغزارة.

كما تابع المحافظ مع رؤساء الأحياء ميدانيا، أعمال سحب وشفط المياه وكذلك مستوى الاستجابة والتعامل الفورى مع الحدث، وتأكد من جاهزية كافة الأحياء واستعدادها لمواجهة آثار الطقس السىء والعمل أولا بأول لمنع أى أثار سلبية تنتج عن سقوط الأمطار.


وتواصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك للاطمئنان على حالة الطقس، خلال موجه الطقس الغير مستقرة والتي تشهدها معظم محافظات مصر علي مدار ثلاثة ايام ومتابعة آخر الاستعدادات التي تجريها المحافظة.

وطمئن محافظ بورسعيد السيد رئيس مجلس الوزارء بشان جاهزية المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الاحياء للتعامل مع اي مستجدات وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية وتجهيز المعدات والسيارات وكذلك رفع حالة الطوارئ على مدى 24 ساعة.

وتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم عبر غرفة العمليات الرئيسية التي ترأسها اليوم بالديوان العام الحالة العامة للطقس، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس الغير مستقر والذي يستمر لمدة ٣ ايام.

وكلف المحافظ رؤساء الاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة شفط اي تجمعات لمياة الامطار بكافة احياء المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والعميد ابراهيم عزب مدير ادارة الازمات وغرفة العمليات والاجهزة المعنية.
 
ووجه المحافظ، رؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة مع أعضاء غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتوجه والتدخل والدعم في أي أمور طارئة نتيجة موجة الطقس الغير مستقر واطمئن المحافظ علي انتشار سيارات شفط المياة بجميع الاحياء وكذلك تواجد اطقم فنية في جميع مديريات الخدمات.

وبدأت منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الطقس بمختلف الأحياء (صور)
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