عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

كشف تقارير صحفية إيطالية منذ قليل عن إصابة جديدة لواحد من مشاهير كرة القدم في الدوري الإيطالي بفيروس كورونا.





وذكرت التقارير أن الايطالي مانولو جابياديني لاعب نادي سامبدوريا تعرض للإصابة بفيروس كورونا، والذي أودى بحياة المئات حول العالم.





وكان دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي تعرض للإصابة أيضا بفيروس كورونا قبل يوم واحد ليعلن النادي خضوع جميع لاعبيه للإجراءات الاحترازاية للوقاية من هذا الفيروس.





وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر تأجيل مباريات الدوري الإيطالي حتى الثالث من أبريل القادم بسبب هذا المرض.







