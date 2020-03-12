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شريف سلامة يغازل جمهوره بصورة من كواليس"أسود فاتح"

الخميس 12/مارس/2020 - 04:45 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شارك الفنان شريف سلامة، جمهور بصورة جديدة من مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "أسود فاتح" ويشارك به في رمضان2020، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر شريف، خلال الصورة امام البحر وكان مرتدي"تيشرت باللون الرصاصي والازرق"، وعلق على الصورة قائلًا"أسود فاتح رمضان2020 بيروت".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"منور استاذ شريف بالتوفيق والنجاح أن شاءالله" وأضاف آخر"منور ياقمر".


يذكر أن آخر أعمال شريف سلامة، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء3"، حكاية "بدلة جديدة"، وتدور أحداثها في إطار أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة سلوى عثمان ورانيا يوسف، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.
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الكلمات المفتاحية

شريف سلامة وداليا مصطفى

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