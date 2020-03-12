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خلال موجة الطقس.. التضامن تنقذ ٣ مواطنين بلامأوى (صور)
الخميس 12/مارس/2020 - 04:31 م
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آيات عامر
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رصد فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة السويس مواطن يدعي "ر. ج"،٤٠ عاما من محافظة الفيوم، وخلال الحديث معه تبين أنه ترك الفيوم وانتقل لمحافظة السويس من حوالي أسبوع وافترش الشارع.
على الفور تم عمل اللازم وإيداعه بدار رعاية الكبار بلامأوى في السويس من قبل فريق الوحدة المتنقلة، من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي.
وفي محافظة القاهرة رصد فريق عمل البرنامج المواطن "م.ح"، 30 عاما، من منطقة السيدة عائشة، إفترش الشارع على مدار الأربع سنوات الماضية بمنطقة الفسطاط، وبالحديث معه، تبين أنه غادر المنزل نتيجة التفكك الأسري، وأن لديه شقيقين يعيشوا مع والدهم.
وأبدى رغبته في الذهاب لدار لرعاية الكبار بلا مأوى، فقام الفريق بعمل اللازم وإيداعه بدار عقيلة السماع بحلوان.
وفي محافظة الجيزة، رصد فريق عمل البرنامج مواطن يبلغ من العمر ٨٠ عامًا، لا يستطيع التصريح بأي معلومات عنه، لكنه أبدى رغبته في الانتقال لدار رعاية الكبار بلا مأوى، فتم اتخاذ اللازم من قبل فريق البرنامج وتم إيداعه بدار عقيلة السماع في حلوان، من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الإجتماعي.
يأتي ذلك في إطار غرفة العمليات التي شكلتها نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، لتقديم الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية خلال الطقس السيئ الذي تمر به مصر.
وفي ظل ظروف الطقس القاسية، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج قومي لحماية الأطفال بلامأوى أو مشردين بلا مأوى.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، المواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.
جدير بالذكر، أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم إيداعهم دور الرعاية الاجتماعية
ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt
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