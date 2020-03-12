خلال موجة الطقس.. التضامن تنقذ ٣ مواطنين بلامأوى (صور)

رصد فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة السويس مواطن يدعي "ر. ج"،٤٠ عاما من محافظة الفيوم، وخلال الحديث معه تبين أنه ترك الفيوم وانتقل لمحافظة السويس من حوالي أسبوع وافترش الشارع.





على الفور تم عمل اللازم وإيداعه بدار رعاية الكبار بلامأوى في السويس من قبل فريق الوحدة المتنقلة، من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي.





وفي محافظة القاهرة رصد فريق عمل البرنامج المواطن "م.ح"، 30 عاما، من منطقة السيدة عائشة، إفترش الشارع على مدار الأربع سنوات الماضية بمنطقة الفسطاط، وبالحديث معه، تبين أنه غادر المنزل نتيجة التفكك الأسري، وأن لديه شقيقين يعيشوا مع والدهم.





وأبدى رغبته في الذهاب لدار لرعاية الكبار بلا مأوى، فقام الفريق بعمل اللازم وإيداعه بدار عقيلة السماع بحلوان.

وفي محافظة الجيزة، رصد فريق عمل البرنامج مواطن يبلغ من العمر ٨٠ عامًا، لا يستطيع التصريح بأي معلومات عنه، لكنه أبدى رغبته في الانتقال لدار رعاية الكبار بلا مأوى، فتم اتخاذ اللازم من قبل فريق البرنامج وتم إيداعه بدار عقيلة السماع في حلوان، من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الإجتماعي.



يأتي ذلك في إطار غرفة العمليات التي شكلتها نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، لتقديم الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية خلال الطقس السيئ الذي تمر به مصر.





وفي ظل ظروف الطقس القاسية، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج قومي لحماية الأطفال بلامأوى أو مشردين بلا مأوى.



