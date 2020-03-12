الأرصاد تُحذر من ذروة الطقس السيئ الساعات المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقع استمرار غزارة الأمطار والسحب الركامية القريبة من سطح الأرض التي تؤدي لسقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتوقع استمرارها على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي تمتد تدريجيًا لمناطق من سيناء تصل لحد السيول على هذه المناطق.





وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات لمراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك نشاط للرياح، والذي تزيد سرعته خلال الساعات القادمة، ويستمر اليوم وغدًا، منوهًا أن هناك استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى مساء المقبل.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن ذروة موجة الطقس السيئ الساعات المقبلة خلال فترات اليوم ويوم الجمعة، منوهًا بأن فرص تساقط الامطار تنعدم تمامًا مساء السبت المقبل.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.





حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.