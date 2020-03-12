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البورصة الأمريكية تواصل نزيف الخسائر بالمستهل
الخميس 12/مارس/2020 - 04:19 م
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وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية نزيف الخسائر في مستهل التعاملات اليوم الخميس، لتستمر سلسة الجلسات الدموية لليوم الثالث فى أسبوع واحد لتفشل محاولات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لموجة الأضرار الأقتصادية لفيروس كورونا "كوفيد 19".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حظر السفر من وإلى أوروبا لمدة 30 يومًا كجزء من جهود الحكومة في احتواء تفشي "كوفيد-19"، حيث قال إن الإدارة ستوفر إعانة مالية للعمال المرضى أو الذين يخضعون للحجر الصحي.
وأدى الهبوط الحاد في البورصة الأمريكية إلى توقف تداول لمدة 15 دقيقية، قبل أن يتم استئنافها لاحقاً وسط استمرار رحلة الخسائر.
وتراجعت أسهم شركات الرحلات البحرية بشكل حاد، في حين هبطت أسهم شركات الطيران مثل يونايتد ودلتا وأمريكا بأكثر من 10 بالمائة.
وشهدت سوق الأسهم الأمريكية اليوم انضمام مؤشر "ستاندر آند بورز 500" إلى السوق الهابط بعد دخول المؤشر الصناعي في هذه المرحلة في إغلاق جلسة أمس وتراجعه 20 بالمائة.
ويشير السوق الهابط إلى انخفاض بنسبة 20 بالمائة عن آخر قمة قياسية مسجلة.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة بعكس التوقعات في الولايات المتحدة، وهبوط أسعار المنتجين بأكبر وتيرة في 5 سنوات.
وبحلول الساعة 2:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 8.3 بالمائة مسجلاً 21590.7 نقطة ليفقد حوالي 1962 نقطة.
كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 7.3 بالمائة ليصل إلى 2540.5 نقطة، وهبط "ناسدالك" بنحو 6.9 بالمائة ليسجل 7400.8 نقطة.
وفي خلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 97.086.
أنهت البورصة الأمريكية ثاني جلساتها الدموية في الأسبوع الجاري، لتصاب بخسائر حادة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، ليتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 20 بالمائة من أعلى مستوى في تاريخه والمسجلة في الشهر الماضي.
وأعلنت الصحة العالمية رسمياً أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مع انتشاره في 114 دولة حتى الآن وتجاوز عدد المصابين 120 ألف حالة.
وتسيطر على الأسواق العالمية حالة من التقلبات الحادة خلال الفترة الحالية، بفعل عدم اليقين حيال أثر فيروس كورونا على الاقتصاد الدولي وأرباح الشركات، وانتظار ردود أفعال أكبر من الحكومات لدعم النمو.
وخفض بنك إنجلترا اليوم معدل الفائدة الأساسي بشكل مفاجئ، في خطوة تأتي بعد قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات اقتصادية استقرار نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مع صعود حاد لأسعار الغذاء وهبوط تكاليف الطاقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح خفض الضرائب على الرواتب إلى "صفر" لتقليل إثر الكورونا، وما زال توقيت تنفيذ هذه السياسات غير مؤكد.
وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 5.9 بالمائة ليسجل 23553 نقطة .
وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 4.9 بالمائة ليسجل 2741 نقطة.
وانخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 4.7 بالمائة ليسجل 7952 نقطة.
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