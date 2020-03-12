البورصة الأمريكية تواصل نزيف الخسائر بالمستهل





واصلت البورصة الأمريكية نزيف الخسائر في مستهل التعاملات اليوم الخميس، لتستمر سلسة الجلسات الدموية لليوم الثالث فى أسبوع واحد لتفشل محاولات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لموجة الأضرار الأقتصادية لفيروس كورونا "كوفيد 19".









وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حظر السفر من وإلى أوروبا لمدة 30 يومًا كجزء من جهود الحكومة في احتواء تفشي "كوفيد-19"، حيث قال إن الإدارة ستوفر إعانة مالية للعمال المرضى أو الذين يخضعون للحجر الصحي.





وأدى الهبوط الحاد في البورصة الأمريكية إلى توقف تداول لمدة 15 دقيقية، قبل أن يتم استئنافها لاحقاً وسط استمرار رحلة الخسائر.





وتراجعت أسهم شركات الرحلات البحرية بشكل حاد، في حين هبطت أسهم شركات الطيران مثل يونايتد ودلتا وأمريكا بأكثر من 10 بالمائة.





وشهدت سوق الأسهم الأمريكية اليوم انضمام مؤشر "ستاندر آند بورز 500" إلى السوق الهابط بعد دخول المؤشر الصناعي في هذه المرحلة في إغلاق جلسة أمس وتراجعه 20 بالمائة.





ويشير السوق الهابط إلى انخفاض بنسبة 20 بالمائة عن آخر قمة قياسية مسجلة.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة بعكس التوقعات في الولايات المتحدة، وهبوط أسعار المنتجين بأكبر وتيرة في 5 سنوات.





وبحلول الساعة 2:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 8.3 بالمائة مسجلاً 21590.7 نقطة ليفقد حوالي 1962 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 7.3 بالمائة ليصل إلى 2540.5 نقطة، وهبط "ناسدالك" بنحو 6.9 بالمائة ليسجل 7400.8 نقطة.





وفي خلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 97.086.







