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إحالة صاحب محل ملابس إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل

الخميس 12/مارس/2020 - 04:26 م
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داليا عادل
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أمرت النيابة العامة اليوم الخميس، بإحالة صاحب محل إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، بتهمة قتل شاب بسبب خلاف على قطعة أرض، بعد نشوب مشاجرة بينهما تعدى على إثرها المتهم عليه بسلاح ناري.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة الجمالية، بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى ومصاب بمنطقة الوكالة في شارع بورسعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم تحديد طرفي المشاجرة وضم الطرف الأول"م. س"، 51 سنة، صاحب شركة ملابس، مصاب بكدمة بالركبة اليمنى، وضبط بحوزته سلاح ناري، طبنجة، و7 طلقات من ذات العيار، والطرف الثانِ "م. م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس بمحل البلاغ توفي إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.

وكشفت تحريات المباحث حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب حضور الأول لمحل البلاغ، قطعة أرض بمساحة 2100 متر مقسمة إلى محلات تجارية وبصحبته مساح لرفع مساحة قطعة الأرض بدعوى حيازته لجزء منها 700 متر، الكائن بها المحل ملك الثاني واعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات بذات المنطقة.

وتطور الأمر إلى مشاجرة، قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية من السلاح الناري المضبوط بحوزته تجاه الثاني، محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وإصابة "ع. ع"، 25 سنة، صاحب محل بطلق ناري بالساق اليسرى والذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.

وتأيدت الواقعة بشهادة عدد من شهود الواقعة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وعثر بمحل الواقعة على 5 أظرف فارغة " تم التحفظ عليها" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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