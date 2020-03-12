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ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)

الخميس 12/مارس/2020 - 04:26 م
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بوابة الفجر
تصوير مصطفى الديب
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رصدت عدسة "الفجر" لحظة سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية في محافظات مصر، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الثلاثة أيام المقبلة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جهتها، اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
ألبوم صور| "عزبة النخل" تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل)
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