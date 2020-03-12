سيلين ديون تخضع لإجراء تحليل الكورونا.. والنتيجة؟





وأثارت سيلين ديون، قلق متابعيها ومحبيها بعد إعلان إصابتها بأنفلونزا، خاصة أن النجم العالمي توم هانكس، أعلن فجر اليوم اصابته هو وزوجته بفيروس الكورونا القاتل.





وقالت سيلين ديون في بيان لها عبر صفحتها الرسمية: "ا آسفة للغاية لإحباط جمهوري في العاصمة واشنطن وبيتسبيرج، آمل أن يتفهمني الجميع".









ألغت النجمة العالمية سيلين ديون، جيع ارتباطتها الفنية والحفلات الغنائية التي كان من المقرر لها أن تقام خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب شعورها بأعراض الأنفلونزا، وخضعت سيلين ديون، لتحليل فيروس كورونا، ولكن تبين سلبية النتائج، وأنها بخير .