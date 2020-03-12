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حمد الله يحقق رقما عالميا مع النصر السعودي

الخميس 12/مارس/2020 - 04:20 م
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حمد الله
حمد الله
محمد الصو
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دخل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضمن قائمة أفضل هدافي العالم حسب موقع "Football world ranking".

واحتل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي، وصافة الهدافين في العالم برصيد 43 هدفاً، بينما جاء في الصدارة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، برصيد 51 هدفاً، والمكسيكي كارلوس فيلا مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في المركز الثالث برصيد 42 هدفاً، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في المركز الرابع برصيد 41 هدفاً.

وكان حمدالله، دخل في أزمة مع إدارة النادي مؤخرًا ورفض خوض مباراة الفريق أمام الفيصلي بالدوري، والتي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء رفض اللاعب بسبب خلافه مع إدارة النادي توقيع عقوبة عليه، قبل أن يقدم اعتذاره للإدارة ووعدهم بالإلتزام، وعاد أمام الرائد بدوري وكأس المحترفين.

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الكلمات المفتاحية

رياضة حمد الله الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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