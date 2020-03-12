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صحة كفرالشيخ للحوامل وكبار السن: التزموا منازلكم

الخميس 12/مارس/2020 - 04:21 م
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ارشيفية
ارشيفية
عمرو الشامي
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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، صباح اليوم الخميس، أن مديرية الصحة انتهت من كافة الاستعدادات على مستوى القطاع الصحى بكفرالشيخ، سواء على مستوى القطاع العلاجي أو على مستوى قطاع الطب الوقائي، وذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى السبت الموافق 14 مارس.

كما أكدت على جاهزية جميع مستشفيات المحافظة ورفع درجة الإستعداد بهذه المستشفيات، وإلغاء كافة الأجازات للعاملين بالقطاع الصحى، وتواجد جميع مديرى المستشفيات، وكذلك مديرى الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، كما أكدت على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذه المستشفيات وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأى طارئ، وكذا جاهزية فرق الانتشار السريع بالوقائي والعلاجى تحسبًا لأى حادث أو حدث قد يؤثر على الصحة العامة.

وقدمت وكيل وزارة الصحة، عددًا من النصائح، أهمها الالتزام بالمنزل وعدم الخروج لأى سبب من الأسباب، وخاصةً لمرضى الأمراض المزمنة والحوامل والمصابين بالحساسيه والأمراض الصدرية، وكذلك الأطفال الأقل من 5 سنوات وأصحاب السن الأكبر من 65 عام، لتجنب حدوث مضاعفات تزامنًا مع عدم استقرار أحوال الطقس.

كما نصحت بالاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والإكثار من تناول المياه، وعدم الخروج الا لظروف اضطرارية، وتجنب الانتقال من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، وعدم التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد ترأس اليوم الخميس، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة أعمال مواجهة الطقس السيئ، وإزالة أثار ومخلفات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة حاليًا، والتأكد من ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات المراكز والمدن والقرى والجهات المعنية، وسرعة استجابتها وتفاعلها مع شكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ على مدير غرفة العمليات بالمحافظة المنعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق المستمر مع قطاع الأزمات بمجلس الوزراء والتنمية المحلية لمتابعة الموقف أولًا بأول، والاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات المياه على الفور.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

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