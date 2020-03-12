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بيومي فؤاد: أنا موظف حكومة في " تسليم أهالي"

الخميس 12/مارس/2020 - 04:16 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان بيومى فؤاد، حيث يقوم بتصوير أكثر من عمل في آن واحد، ومن هذه الأعمال مسلسل "دهب عيره " للنجمه يسرا والمقرر عرضه علي أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل وفيلم "تسليم أهالي" للنجمه دنيا سمير غانم والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وان كان الإختيار الثاني هو الأقرب لصناع العمل .

أكد الفنان بيومي فؤاد في مسلسل "دهب عيره" بأنه يجسد شخصية تدعي منعم وأنه يعشق عهد والذي تجسد هذه الشخصية الفنانه يسرا ولديه امل بإن تكلل هذه القصة بالزواج.

أضاف بيومي بأنه رجل مطلق ولديه ولد وبنت ويمتلك مصنع وشركه صغيرة.

وأشار بيومي بأن كواليس العمل ممتعه ومليئة بالتعاون، مشيرًا إلى أن الفنانة يسرا، من الشخصيات المميزه فى الوسط الفني، وملتزمه فى عملها ومتعاونه للغاية، معربًا عن سعادته بالمشاركه فى هذا العمل.

وتدور أحداث مسلسل "دهب عيره" في اطار أجتماعى مشوق.

جدير بالذكر بأن مسلسل "دهب عيرة" يتضمن نخبه من النجوم إلا وهم بطولة الفنانه يسرا ، حلا شيحة، خالد سرحان ، بيومى فؤاد ، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، خالد أنور ، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد ، سلوى عثمان ، رمزى العدل وغيرهم من النجوم وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

علي الجانب الأخر يشارك الفنان بيومي فؤاد في تصوير فيلم "تسليم أهالي " للنجمه دنيا سمير غانم.

أكد بيومي بأنه يجسد شخصية تدعي صدقي ولديه ولد ويقدم هذه الشخصية الفنان هشام ماجد والذي يعمل طبيب ووصفه بأنه طبيب فاشل بينما والد الفنان بيومي فؤاد يقدم هذه الشخصية الفنان عبد الله مشرف موظف بسيط وروتيني جداً.

أضاف بيومي بأنه يستكمل مسيرة والده كجهه مهنيه ويعمل موظف حكومي في أحد الهيئات الحكومية.

أشار بيومي بأنه سعيد بالبطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمه دنيا سمير غانم التي تعمل بإجتهاد ملحوظ في تقديم دورها مما سيحقق توقعات إيجابية ونجاح مبهر لدي الجمهور والنقاد وآخرين .

وتدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار كوميدي أكشن.

جدير بالذكر بأن فيلم "تسليم أهالي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة دنيا سمير غانم ، هشام ماجد ، بيومي فؤاد ، دلال عبد العزيز ، محمد أوتاكا ، عبد الله مشرف وغيرهم من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف فنذكر منهم الفنان سمير غانم ، ايمى سمير غانم ، لوسي وغيرهم وهو من سيناريو وحوار شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.
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