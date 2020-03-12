Advertisements
Advertisements
Advertisements

في حالة وقوع الحوادث.. أرقام النجدة والإسعاف والمرور والحماية المدنية

الخميس 12/مارس/2020 - 04:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تعرضت محافظة الجيزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لموجة شديدة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدت المحافظة هطول الأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح شديدة البرودة، وتقدم "الفجر" أرقام الهواتف الخاصة بخدمات النجدة، الطوارئ، المرور، الحماية المدنية، ليستغيث بها سكان المحافظة، وقت حدوث كوارث إثر التقلبات الجوية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة 33371055

الإسعاف 123 – 35770018

شرطة النجدة 122

خدمة بلاغات المرور 136

الحماية المدنية 180 -ـ 8 3761025

غرفة عمليات محافظة الجيزة 154

حوادث المرور 0121110000

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الجيزة اخبار الحوادث

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

كشف حساب مروان محسن مع الأهلي .. رقم كارثي يهدد مستقبل هجوم الأحمر

منذ ساعة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 10 ساعات

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ أقل من ساعتين

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كورونا يجبر نجوم ريال مدريد على التدرب بالمنازل

منذ ساعة

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ ساعة الا ربع

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

03:49 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status