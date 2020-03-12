في حالة وقوع الحوادث.. أرقام النجدة والإسعاف والمرور والحماية المدنية

تعرضت محافظة الجيزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لموجة شديدة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدت المحافظة هطول الأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح شديدة البرودة، وتقدم "الفجر" أرقام الهواتف الخاصة بخدمات النجدة، الطوارئ، المرور، الحماية المدنية، ليستغيث بها سكان المحافظة، وقت حدوث كوارث إثر التقلبات الجوية.





الإدارة العامة لمرور الجيزة 33371055





الإسعاف 123 – 35770018





شرطة النجدة 122





خدمة بلاغات المرور 136





الحماية المدنية 180 -ـ 8 3761025





غرفة عمليات محافظة الجيزة 154





حوادث المرور 0121110000





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.



