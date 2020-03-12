استمرار سقوط الأمطار على الإسماعيلية.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ القصوى (فيديو)

رصدت بوابة "الفجر" استمرار هطول الأمطار على محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وغيوم كثيفة مصحوبة بالرياح والبرق والرعد، وانخفاض في درجات الحرارة، والتي أثرت على حركة سير المشاة والسيارات على الطرق الصحراوية والزراعية، مما دفع جميع الأجهزة التنفيذية، والوحدات المحلية في المحافظة، لكسح مياه الأمطار، وتطهير بالوعات المطر، وتصريف تجمعات مياه الأمطار، باستخدام عربات شفط المياه في الشوارع والطريق الرئيسية.



فيما أكد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى استعدت تماما للتعامل مع توقعات الطقس السيئ، الذى تتعرض له البلاد، مشيرًا إلى أن هناك تواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقرة مشيرًا إلي جاهزية المحافظة بكافة أحيائها وإعداد وتجهيز نقاط للتمركز بكافة الشوارع ونشر المعدات وسيارات شفط المياه استعدادا للتعامل مع أى موقف طارئ.



وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه تم تمركز المعدات في جميع الشوارع مع التنبيه علي أصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارجها، وكذلك رفع اللافتات الإعلانية، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات المحافظة سواء في مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتضامن الاجتماعي والمرور والمرافق والأحياء علي أعلي درجة من الاستعداد.



وشدد محافظ الإسماعيلية، علي ضرورة الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ووضعها في حالة تأهب قصوى، للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة، وسرعة التنسيق مع إدارة المرور، لتحديد الطرق والمحاور البديلة، في حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية، لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.



فيما أعلنت مديرية صحة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك تزامنا مع سقوط أمطار، بالإضافة الي إنشاء غرفة عمليات رئيسية للاطمئنان على أداء العمل بها، وتوفير الدم ومشتقاته، وأنه جرى إلغاء إجازات الأطباء، والعاملين بالمستشفيات، وتوفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمستهلكات.



بينما شهد طريق "الإسماعيلية - القاهر" الصحراوي، وطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الزراعي وطريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي، بطئًا شديدا فى حركة سير السيارات خشية وقوع حوادث نتيجة الإمطار وسوء الأحوال الجوية على تلك الطرق.



وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية، بأشراف العميد "حمدي عبد النبي"، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور المحافظة، من الخدمات المرورية والرقابية على الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية نظرًا لسوء الأحوال الجوية على تلك الطرق.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزرت من زيادة شدة وغزارة الأمطار والرياح في الساعات المقبلة، وتشكيل السيول مع نهاية اليوم على المناطق الجبلية، مع بدء العواصف الترابية جنوب البلاد حاليًا حيث تأثرت الرؤية الأفقية بشكل كبير ما استدعى غلق الطرق هناك.

