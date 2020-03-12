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"أمطار متواصلة وشوارع خالية".. موجة من الطقس السئ تضرب محافظة الغربية

الخميس 12/مارس/2020 - 04:12 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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شهدت محافظة الغربية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حالة من الطقس السئ، من حيث سقوط أمطار رعدية وهبوب الرياح والاتربة مااضطر المواطنين لالتزام منازلهم تحسبا لوقوع أى كوارث.

وكانت محافظة الغربية قد أعلنت حالة الاستعداد القصور لمواجهه موجة الطقس السئ والتي بدأت من اليوم الخميس ومن المحتمل أن تستمر موجة الطقس السئ لغدًا الجمعة وبعد غد السبت، على أن تعود حالة الطقس إلى الاستقرار يوم الأحد حسب توقعات خبراء الطقس، وسط سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح محملة بالاتربة والرمال.

من جانبه، وجه الدكتور طارق الرحمى، محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولا بأول، حال تواجدها، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وتم نشرالأكمنة على الطرق خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الأعطال بشكل مباشر.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
"أمطار متواصلة وشوارع خالية".. موجة من الطقس السئ تضرب محافظة الغربية
"أمطار متواصلة وشوارع خالية".. موجة من الطقس السئ تضرب محافظة الغربية
"أمطار متواصلة وشوارع خالية".. موجة من الطقس السئ تضرب محافظة الغربية
"أمطار متواصلة وشوارع خالية".. موجة من الطقس السئ تضرب محافظة الغربية
"أمطار متواصلة وشوارع خالية".. موجة من الطقس السئ تضرب محافظة الغربية
"أمطار متواصلة وشوارع خالية".. موجة من الطقس السئ تضرب محافظة الغربية
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