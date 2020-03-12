Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرقام الطوارئ بالقاهرة لمواجهة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 04:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أعدت مديرية أمن القاهرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة هذه الموجة من الطقس السيئ والتي تستمر من اليوم الخميس ليوم السبت المقبل، أرقام الهاتف الخاصة بخدمات المرور والحماية المدنية، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة والرجوع إليها. 

الإدارة العامة لمرور القاهرة 
02 24021233

الحماية المدنية بالقاهرة 
02 23911727

طوارئ الكهرباء
02 26035014

رقم شرطة النجدة لتلقى بلاغات المواطنين 
122

ودفعت إدارة مرور القاهرة بالخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعى وتكثيف وجود سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولًا بأول عن حالة الطرق.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موجة طقس سيئة الطقس السيئ اخبار الحوادث

أخبار تهمك

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

كارثة تهدد مستقبل الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

كورونا يجبر نجوم ريال مدريد على التدرب بالمنازل

منذ أقل من ساعة

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ أقل من ساعتين

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

انتشار كثيف للخدمات المرورية والأمنية في القاهرة والجيزة

نشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة والصحراوية "صور"

أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

محافظ القاهرة يتابع أعمل شفط مياه الأمطار من شوارع العاصمة

بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات المرورية على الطرق (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

03:49 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status