"منخفض التنين" يتسبب في إجلاء مواطنين لأماكن الإغاثة بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم إخلاء معظم المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، وذلك منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الأمس في عاصفة تسمى بـ"منخفض التنين".



جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام المحافظة، أن المنطقة الشمالية العسكرية قامت بمد المحافظة بعدد ٤ وحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار المتوقعة، كما أكد على انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الأمس، حيث تعمل أكثر من ٨٠٠ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات الخاصة بالمشاركة المجتمعية من شركات المقاولات العاملة بنطاق المحافظة.



ووجه المحافظ باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات الثلاث الشمالي والجنوبي والوسط، والتي تم تشكيلها لتضم ٥ مراكز بكل قطاع برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد وإشراف مباشر من المحافظ.



مشيرًا أن الشوارع بأكملها تحت السيطرة وتتم مراقبة الشوارع الرئاسية من خلال كاميرات المراقبة، مؤكدًا على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.



وشدد "أمنه" على التدخل فورًا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكدًا على استمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولًا بأول، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة وبجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي



بالإضافة إلي قيام مديرية الري بتخفيض منسوب المياه على الرياح البحيري والناصري وبترعة المحمودية وجميع الترع الفرعية حتى يتسنى صرف كمية الأمطار المتوقعة عليها مع تشغيل جميع محطات الرفع بطاقتها القصوى والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها.