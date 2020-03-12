Advertisements
Advertisements
Advertisements

نفوق "جاموسة " لملامستها عمود كهربائي في الغربية

الخميس 12/مارس/2020 - 04:07 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
أيمن يحيي
Advertisements
شهدت قرية منشأة الكردي، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، مصرع جاموسة حينما تسبب عامود كهربائي به ماس كهربائي من آثار تساقط الأمطار أثناء ملامستها له ما أدى إلى نفوقها في الحال.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد تامر طنطاوي مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بنفوق جاموسة أثناء ملامستها عامودًا كهربائيًا.

كما تم إبلاغ مجلس مدينة كفر الزيات والوحدة المحلية بقرية أبو الغر وغرفة طوارئ بالمحافظة لسرعة فحص الأعمدة الكهربائية بالقرية وصيانتها حتى لا يقع ضحايا من أهالي القرية أو الأطفال بسبب الأعمدة الكهربائية.

وتم التنبيه على أهالي القرية بعدم ملامسة أي أعمدة كهربائية خلال فترة تساقط الأمطار حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث.

وشهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، صاحبها برق ورعد أضاء سماءها وانخفاض في درجات الحرارة.

ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطر‏ عاصفة التنين طقس رياح درجة الحرارة درجات الحرارة التنين الارصاد الجوية الاجراءات الاحترازية احترازية أمطار

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

كورونا يجبر نجوم ريال مدريد على التدرب بالمنازل

منذ أقل من ساعة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

كارثة تهدد مستقبل الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ أقل من ساعتين

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ 43 دقيقة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

برلماني عن وفاة شاب بماس كهربائي: "بيت المهمل يخرب قبل الظالم"

"الأمطار".. تكتب شهادة وفاة طفلة وشاب صعقا بالكهرباء

بسبب عامود.. نفوق دابتين وفرار مالكهما من الموت في الدقهلية

طوارئ في الغربية

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

03:49 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status