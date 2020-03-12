نفوق "جاموسة " لملامستها عمود كهربائي في الغربية

شهدت قرية منشأة الكردي، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، مصرع جاموسة حينما تسبب عامود كهربائي به ماس كهربائي من آثار تساقط الأمطار أثناء ملامستها له ما أدى إلى نفوقها في الحال.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد تامر طنطاوي مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بنفوق جاموسة أثناء ملامستها عامودًا كهربائيًا.



كما تم إبلاغ مجلس مدينة كفر الزيات والوحدة المحلية بقرية أبو الغر وغرفة طوارئ بالمحافظة لسرعة فحص الأعمدة الكهربائية بالقرية وصيانتها حتى لا يقع ضحايا من أهالي القرية أو الأطفال بسبب الأعمدة الكهربائية.



وتم التنبيه على أهالي القرية بعدم ملامسة أي أعمدة كهربائية خلال فترة تساقط الأمطار حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث.



وشهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، صاحبها برق ورعد أضاء سماءها وانخفاض في درجات الحرارة.



ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.



ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.





