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محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 04:06 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برفقة المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، نفق العروبة بصلاح سالم، لمتابعة عمليات شفط المياه، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت في غرق النفق وتعطل سير السيارات.

وتواجدت سيارات شفط المياه أمام مدخل ومخرج النفق، وتابع المحافظ عملية شفط المياه، مشددًا على رؤساء الأحياء بمتابعة بؤر المياه، والعمل على حلها أولا بأول.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها، اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعروي، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.

وكشفت عن تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، التي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة.

كما شكلت الوزارة فريقًا للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.
محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)
محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)
محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)
محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)
محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)
محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)
محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)
محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)
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محافظ القاهرة غرفة مركزية رفع الأمطار بوابة الفجر الفجر الطقس الاجراءات الاحترازية الأمطار

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