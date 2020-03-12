لمواجهة الطقس.. رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وبالتواصل مع المسئولين بالمحافظات، مدى تأثير سوء الأحوال الجوية على جميع المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية.

ووجه الوزير مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية المختلفة، بضرورة سرعة حصر جميع التلفيات التي حدثت، مع إعداد خطة عاجلة لإصلاحها حتي يتم التشغيل بصورة طبيعية.





وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية، لمواجهة ظروف الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية السيئة.





وأشار إلى ضرورة المتابعة على مدار اليوم مع مديريات الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية، وسرعة التدخل لحل أي مشاكل قد تطرأ.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.



كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

