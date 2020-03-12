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لمواجهة الطقس.. رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية

الخميس 12/مارس/2020 - 04:04 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وبالتواصل مع المسئولين بالمحافظات، مدى تأثير سوء الأحوال الجوية على جميع المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية.

ووجه الوزير مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية المختلفة، بضرورة سرعة حصر جميع التلفيات التي حدثت، مع إعداد خطة عاجلة لإصلاحها حتي يتم التشغيل بصورة طبيعية.

وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية، لمواجهة ظروف الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية السيئة.

وأشار إلى ضرورة المتابعة على مدار اليوم مع مديريات الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية، وسرعة التدخل لحل أي مشاكل قد تطرأ.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الإستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.
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