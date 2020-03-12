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أحمد فهمي يخضع لإجراء عملية جراحية في بلجيكا

الخميس 12/مارس/2020 - 03:59 م
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أحمد فهمي
أحمد فهمي
هبة أحمد
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وصل الفنان أحمد فهمي مساء أمس إلى بلجيكا، وذلك لاجرائه عملية جراحية ثانية في المريء،وذلك بعدما أجرى عملية سابقة في القاهرة منذ شهرين، ولكنها لم تقضى على الآلام التي شعر بها على مدار العامين الماضيين، مما دفعه لإجراء عملية جراحية أخرى .

ومن المفترض أن يعود أحمد فهمى إلى القاهرة يوم السبت المقبل لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "تيمون وبومبا".

يُشار أن مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني، لطفي لبيب،بيومي فؤاد،عارفة عبد الرسول،ويزو، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى وإنتاج سينرجي.

وفي سياق آخر، توقف تصوير فيلم "السقوط في حلم سوسن"، وذلك لانشغال أحمد فهمي بتصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، بطولة أحمد فهمي، روبي، مايان السيد، أكرم حسني ، كريم عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، خالد أنور.
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