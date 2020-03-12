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بعد إصابته بـ"كورونا".. محمد كريم يوجه رسالة لـ توم هانكس

الخميس 12/مارس/2020 - 03:46 م
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محمد كريم وتوم هانكس
محمد كريم وتوم هانكس
الفجر الفني
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وجه الفنان محمد كريم رسالة للنجم العالمي توم هانكس بعد إصابته بالكورونا عبر صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


ونشر "كريم" فيديو يجمعه بتوم هانكس معلقا عليه قائلا: "إن شاء الله تخف و تقوم بالسلامة وتمتعنا دائماً بأعمالك الرائعة".

وكشف نجم هوليوود توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، أنه وزوجته ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.


واستشار هانكس وزوجته، وكلاهما في الثالثة والستين، الطبيب بعد إصابتهما بأعراض تشابه أعراض البرد في كوينزلاند، حسبما قال على إنستجرام، وأضاف هانكس أنه وزوجته سيمضيان بعض الوقت في عزلة.


وكان هانكس وزوجته في "ساحل الذهب" في أستراليا، حيث يعمل هانكس في فيلم عن حياة إلفيس برسلي.

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