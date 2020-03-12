235 مليار دولار عجز الميزانية المريكية خلال فبراير الماضي

قالت وزارة الخزانة اليوم إن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا قدره 235 مليار دولار في الميزانية في فبراير.

وبحسب البيان الشهر للميزانية الذي تصدره الوزارة، فإن عجز الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 234 مليار دولار.









وبلغ اجمالي المصروفات في فبراير 423 مليار دولار، بزيادة 5 في المئة عن الشهر نفسه من 2019، بينما ارتفعت الإيرادات 12 في المائة إلى 188 مليار دولار.





وبلغ اجمالي العجز في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 625 مليار دولار، مقارنة مع 544 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.







