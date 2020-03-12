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هالة فاخر تكشف تفاصيل مسلسل "سكر زيادة"

الخميس 12/مارس/2020 - 03:50 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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تشارك الفنانة هالة فاخر في مسلسل "سكر زيادة"، حيث كشفت خلال لقاء تلفزيوني لها ما يدور في العمل الجديد لها، حيث وضحت قائلة: "كل حلقة بنبعت رساله لكل كبار السن، لأن من حقهم يعيشوا، ويحلموا، ويحققوا حلم لهم كانوا بيحلموا به من وهما صغيرين"، و تقدم الفنانة هالة دور الصديقة المقربة للفنانة نبيلة عبيد والتى تقيم معها فى منزلها، وتظهر بدور شخصية ذاكرتها ضعيفة وتنسى العديد من الأمور، وتتعرض للمواقف الكوميدية طوال الوقت، وأثناء العمل تقابل الفنان بيومى فؤاد ويحدث بينهما قصة حب كوميدية ستكشف عنها الأحداث.

ويشار إلى أن المسلسل يتم تصوره حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، بشكل منتظم في الديكورات المخصصة بإحدى الفيلات بلبنان، ليشارك في السباق الرمضاني 2020، المسلسل إنتاج شركة الصبّاح إخوان، إخراج وائل إحسان وسيناريو وحوار أمين جمال، العمل يشارك في بطولته الممثلة هالة فاخر، والممثلة نبيلة عبيد، والممثلة نادية الجندي والممثلة القديرة سميحة أيوب.
 
ومن ناحية أخرى يشار إلى أن المسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول أربع سيدات مجبرين للإقامة معًا، ويذكر أنه تم الأستقرار على ضيوف الشرف فمنهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

ويذكر أن الفنانة أخر أعمال هالة فاخرفي عام 2019 فيلم "أنت حبيبي وبس"، تدور أحداثة في إطار كوميدي لايت، تأليف سيد السبكي، إحراج أحمد البدري، ومسلسل "كلبش3"، الذي تشارك في بطولته مع أمير كرارة وهشام سليم، أحمد عبدالعزيز ويسرا اللوزي وإخراج ميمي بيتر


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