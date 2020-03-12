كشف حساب مروان محسن مع الأهلي .. رقم كارثي يهدد مستقبل هجوم الأحمر

شارك المهاجم مروان محسن لاعب الأهلي مع الفريق الأحمر في تعادل الأمس أمام سموحة في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





أرقام تهديفية ضعيفة لمروان محسن مع الأهلي

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام من محبي الكرة المصرية أرقام مروان محسن مهاجم الأهلي في كافة البطولات المحلية والأفريقية هذا الموسم.





في بطولة الدوري المصري شارك مروان محسن مع الأهلي في 10 مناسبات سجل ثلاثة أهداف فقط وهوا معدل تهديفي ضعيف لمهاجم الأهلي الأساسي في تشكيلة السويسري رنيه فايلر.





في بطولة كأس مصر خاض مروان محسن مباراة وحيدة ولم يسجل أية أهداف.





في بطولة دوري أبطال أفريقيا لعب مروان محسن 6 لقاءات مع المارد الأحمر لم يسجل سوى هدف وحيد.





بهذا يكون المهاجم الدولي قد سجل أربعة أهداف فقط في مجموع 17 مباراة خاضها مروان محسن مع القلعة الحمراء في كافة البطولات بمعدل تهديفي هدف كل 4 مباريات.





ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 49 نقطة من 17 جولة، حيث حقق الأحمر الفوز في 16 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة أمام سموحة ولم يتلقى لاعبو المدرب السويسري رنيه فايلر أية هزائم.





سجل لاعبو الأهلي 46 هدف خلال 17 جولة واستقبلت شباك الأحمر أربعة أهداف فقط كأقوى خط دفاع في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.