Advertisements
Advertisements
Advertisements

كشف حساب مروان محسن مع الأهلي .. رقم كارثي يهدد مستقبل هجوم الأحمر

الخميس 12/مارس/2020 - 03:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

شارك المهاجم مروان محسن لاعب الأهلي مع الفريق الأحمر في تعادل الأمس أمام سموحة في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


أرقام تهديفية ضعيفة لمروان محسن مع الأهلي

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام من محبي الكرة المصرية أرقام مروان محسن مهاجم الأهلي في كافة البطولات المحلية والأفريقية هذا الموسم.


في بطولة الدوري المصري شارك مروان محسن مع الأهلي في 10 مناسبات سجل ثلاثة أهداف فقط وهوا معدل تهديفي ضعيف لمهاجم الأهلي الأساسي في تشكيلة السويسري رنيه فايلر.


في بطولة كأس مصر خاض مروان محسن مباراة وحيدة ولم يسجل أية أهداف.


في بطولة دوري أبطال أفريقيا لعب مروان محسن 6 لقاءات مع المارد الأحمر لم يسجل سوى هدف وحيد.


بهذا يكون المهاجم الدولي قد سجل أربعة أهداف فقط في مجموع 17 مباراة خاضها مروان محسن مع القلعة الحمراء في كافة البطولات بمعدل تهديفي هدف كل 4 مباريات.


ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 49 نقطة من 17 جولة، حيث حقق الأحمر الفوز في 16 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة أمام سموحة ولم يتلقى لاعبو المدرب السويسري رنيه فايلر أية هزائم.


سجل لاعبو الأهلي 46 هدف خلال 17 جولة واستقبلت شباك الأحمر أربعة أهداف فقط كأقوى خط دفاع في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعة و 19 دقيقة

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 6 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ أقل من ساعة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 16 ساعة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

02:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status