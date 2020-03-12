كورونا يجبر نجوم ريال مدريد على التدرب بالمنازل

أجبر عزل فريق ريال مدريد لاعبي الفريق على إجراء تدريبات منزلية، للحفاظ على لياقتهم البدنية استعداداً للفترة المقبلة غير واضحة المعالم.

وكان لاعب فريق السلة بالنادي الملكي تري تومكينز قد أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق، مما أدى لوضع لاعبي ريال مدريد في الحجر الصحي، وأعقب ذلك صدور قرار من الإتحاد الإسباني بتأجيل بطولة الدوري لنحو أسبوعين.





وبحسب صحيفة ماركا، فإن ريال مدريد وضع برنامجاً تدريبياً لكل لاعب، سيتم في صالات الجيم.





ويمتلك معظم لاعبي ريال مدريد صالة جيم في منازلهم، وبالتالي سيقومون بتنفيذ البرامج المخصصة للمحافظة على لياقتهم البدنية.