"خرابة بيوت وأنانية".. فنانون هاجموا أنغام والسبب أحمد إبراهيم

وترصد بوابة الفجر الفني فنانين هاجموا أنغام بسب زواجها من أحمد إبراهيم..



ريهام سعيد تهاجم أنغام



انهاء صداقة أصالة وأنغام



ورغم الصداقة الطويلة التي جمعت أنغام وأصالة، إلي أن أصبحت بينهم خلافات بسب أحمد إبراهيم، حيث انه كان متزوج من ابنة شقيقة طارق العريان؛ طليق أصالة.



وقالت أصالة في لقاء تلفزيونى عن أنغام" أنها خرابة بيوت، وقامت بعمل بلوك "بسب زواجها من أحمد إبراهيم ".

تعرضت النجمة انغام، للهجوم الشديد والازمات منذ الإعلان عن زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، العام الماضي، والذي كان في سر بعيد عن الإنظار بسب زواجه من ياسمين عيسي، أم أبنائه.وتعتبر حاليا أنغام، هي حديث السوشيال ميديا بعد إعلان الموزع أحمد إبراهيم عن أنفصالهم والذي أثار الجدل من جديد حول حياة أنغام الخاصة، ورغم الأنتقادات التي تعرضت لها إلا أنها لم تخرج حتى الأن لترد على كل من إساءة إليها.هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، أمس في برنامجها "كل يوم" أنغام، بعد الإعلان عن انفصالها.قالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع عبر فضائيه on إن المطربة أنغام مشوارها الفني كبير، لكنها دخلت في أزمات وصدمات مستمرة، وأقرب الناس عانوا من أنانيتها.وأشارت بسمة وهبة، عن أزمات أنغام "كل مرة تحقق هذه الفنانة نجاح جديد يظن الناس أنها تستند على نجاحها، لكنها سرعان أن تدخل فى أزمات وخاصة العاطفية، وفي كل أزمة هناك طرف ثالث من بيت وأسرة وأطفال يدفعون ثمن أزماتها وأنانيتها وزيجاتها.وأضافت" كل نصائحها للعشاق في الأغاني ياريت تطبقها في الحقيقة بعيد عن الاستهتار والمراهقة المتأخرة.ولم تكن هي المرة التي تهاجم بسمة وهبة، انغام، بسب أحمد إبراهيم، حيث وجهت لها انتقادات في بداية زواجها" قائلة "إني أبقى متجوزة واحد متزوج وأروح منزّلة بوست وأقول له قد إيه بحبك. إيه يا جماعة فيه إيه؟ إحنا حنكيد في بعض؟"وأكدت بسمة وهبة تعاطفها التام مع ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم الأولى، مؤكدة أن أي إنسان سوف يشعر بألمها، فهي في حالة نفسية سيئة تكاد تكون "تنتحر" بعد ما وقع لها.وعلقت ريهام سعيد ، من خلال برنامج "صبايا "المذاع علي فضائية "الحياة" علي تصريحات أنغام ، قائلة :"مفيش فنانة ليها جمهور في الوطن العربي تقولهم إتفلقوا "، مشيرة أنها لم تتدخل في الحياة الشخصية لـ أنغام ولكنها وجهت التحية لطليقة الموزع أحمد إبراهيم حيث أنها إنسحبت من حياته في هدوء ورفضت أن يتحدث عنه أي شخص بالسوء.وأضافت" "سعيد"، "أحمد إبراهيم طالع بيبوس أنغام وبيدلعها ، أذية مشاعر الأخرين حاجه وحشة مينفعش يبقي حد بيتكلم عن الاحاسيس وميحسش بأذية الناس".