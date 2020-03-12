Advertisements
عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن
الخميس 12/مارس/2020 - 03:49 م
Advertisements
حسام زيدان
Advertisements
نفى الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، ما تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة الأمطار تصل إلى حد السيول خلال الساعات المقبلة، وأن العاصفة ستبلغ ذروتها.
وشدد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، على ضرورة متابعة البيانات الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، وأنه لا جديد عما صدر عنها أمس.
وأكد أن هيئة الأرصاد الجوية، تنشر بيانات باستمرار ومتابعة لحظة بلحظة عن سوء الأحوال الجوية من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، وأن ما ينشر على أي صفحة أخرى منسوب للهيئة لا أساس له من الصحة، وعلى جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر المعلومات لعدم إثارة الفزع للمواطنين.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
وشدد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، على ضرورة متابعة البيانات الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، وأنه لا جديد عما صدر عنها أمس.
وأكد أن هيئة الأرصاد الجوية، تنشر بيانات باستمرار ومتابعة لحظة بلحظة عن سوء الأحوال الجوية من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، وأن ما ينشر على أي صفحة أخرى منسوب للهيئة لا أساس له من الصحة، وعلى جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر المعلومات لعدم إثارة الفزع للمواطنين.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في المحافظات وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية وجاءت كالتالي:
- القاهرة الكبرى: مائل للبرودة ليلًا وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة.
- الوجه البحري: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة.
- السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول والرياح نشطة.
- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- شمال الصعيد: معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة.
- جنوب الصعيد: دافئ نهارًا معتدل ليلًا وأمطار متوسطة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
Advertisements