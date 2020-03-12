Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي جمال ساخرًا من طقس اليوم: "لما يبقى الفنان عنده بعد نظر"

الخميس 12/مارس/2020 - 03:30 م
Advertisements
رامي جمال
رامي جمال
هبة أحمد
Advertisements
سخر الفنان رامي جمال من برودة الطقس، وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي مقطع من أغنيته الجديدة "أدف يا مراكبي"، وعلق على الفيديو قائلاً :"لما يبقي الفنان عنده بعد نظر، أهم حاجة الواحد يتكلم في مواضيع حقيقية".

يُشار أن أغنية "أدف يا مراكبي" من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

يُشار أن آخر ألبومات رامي جمال هو ألبوم "أنا لوحدي "، وضم الألبوم 14 أغنية وهم استغنيت، فكرة المتساب، بيهم كلهم،مين غيرك في القلب،مش ملاحظ حاجة، مش دلوقت، فاهماني، أنا لوحدي، اللى مشيوا،ما غيرتش،أدف يا مراكبي، اللي مشيوا، سقف، خليكي ولي قلبك سلام، عيونك خطر.

وتعاون رامي جمال في ذلك الألبوم مع عدد كبير من الشعراء منهم: محمد أبو نعمة،محمد عاطف، أيمن بهجت قمر،أحمد المالكي، جمال الخولي، شادي نور، تامر حسين، مصطفى حسن، أحمد تبارك، أحمد عرفان، رقية عبد العزيز، طارق فيصل.

ومن الملحنين تعامل مع مدين، ياسر نور،شريف بدر، بلال سرور، محمد أنيس.

Advertisements

أخبار تهمك

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعة و 23 دقيقة

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ أقل من ساعة

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ أقل من ساعتين

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

02:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status