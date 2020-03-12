رامي جمال ساخرًا من طقس اليوم: "لما يبقى الفنان عنده بعد نظر"

سخر الفنان رامي جمال من برودة الطقس، وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر رامي مقطع من أغنيته الجديدة "أدف يا مراكبي"، وعلق على الفيديو قائلاً :"لما يبقي الفنان عنده بعد نظر، أهم حاجة الواحد يتكلم في مواضيع حقيقية".



يُشار أن أغنية "أدف يا مراكبي" من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم.



يُشار أن آخر ألبومات رامي جمال هو ألبوم "أنا لوحدي "، وضم الألبوم 14 أغنية وهم استغنيت، فكرة المتساب، بيهم كلهم،مين غيرك في القلب،مش ملاحظ حاجة، مش دلوقت، فاهماني، أنا لوحدي، اللى مشيوا،ما غيرتش،أدف يا مراكبي، اللي مشيوا، سقف، خليكي ولي قلبك سلام، عيونك خطر.



وتعاون رامي جمال في ذلك الألبوم مع عدد كبير من الشعراء منهم: محمد أبو نعمة،محمد عاطف، أيمن بهجت قمر،أحمد المالكي، جمال الخولي، شادي نور، تامر حسين، مصطفى حسن، أحمد تبارك، أحمد عرفان، رقية عبد العزيز، طارق فيصل.



ومن الملحنين تعامل مع مدين، ياسر نور،شريف بدر، بلال سرور، محمد أنيس.



