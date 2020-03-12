صلاح عبدالله: "الإعصار لسه مجاش يا سالم"

كعادتها الساخرة من الأحداث الجارية، نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة مشهد من أحد أفلامه معلقا عليها قائلا: "ألو الإعصار لسه مجاش ياسالم والمصلحة على السي بي سي".





ونال المشور إعجاب العديد من متابعيه الذين أشادوا بخفة ظله وتعليقه على الأحداث بشكل كوميدي.





كشفت الأرصاد الجوية عن موعد تحسن حالة الطقس وتوقف الأمطار، مشيرة إلى أن الطقس السيء والتقلبات مازالت مستمرة بداية من صباح اليوم الخميس وحتى مساء يوم السبت المقبل، ويوم الأحد المقبل تتحسن حالة الطقس وتنحصر فرص سقوط الأمطار.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والأمطار غزيرة على بعض المناطق، وتكون رعديه أحيانا والرياح نشطة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية اضطراب الملاحة البحرية بسبب التقلبات الجويه السيئة.



