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إغلاق 3 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 03:18 م
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طقس سيء
طقس سيء
إيمان عبد العاطي
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أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الخميس، طريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب، وطريق سوهاج اتجاه القاهرة عن طريق الصحراوي الغربي، وطريق أبو زنيمة المتجة إلى شرم الشيخ، بسبب هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

كما أغلقت المرور الطريق في الاتجاهين، مع تكثيف التواجد المروري بالطرق المشار إليها تحسبًا لحدوث أي حوادث سير أو تكدسات مرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي نفس السياق، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

يأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا مـن الخميس الموافق 12 مارس، حتى السبت الموافــق 14 مارس الجاري.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.




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الكلمات المفتاحية

المرور الطقس السيء إغلاق الطريق الصحراوي إغلاق الطرق إدارة المرور

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