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انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 03:15 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تابع الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حركة العمل بالميناء من مركز العمليات والمرور على الأرصفة والساحات، وذلك في ظل ما تتعرض له الإسكندرية من حالة الطقس السيئ.

ووجه شاهين المختصين في الميناء بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات، والسفن المتواجدة، والجهات العاملة باستمرار رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعة، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتباع الطرق الصحيحة في أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظًا علي الأرواح والممتلكات.

وشدد الربان شاهين على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات وزارة النقل، والشرطة، وقطاع النقل البحري، والمحافظة، وراديو الميناء، والسفن وادارات الميناء والجهات المعنية الأخرى، والتنبيه علي السفن المتواجدة داخل الميناء وعلي الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار في أي وقت تحسبا للحركة في أي اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح.

وقال الربان طارق شاهين، إن إدارتي الحركة والخدمات البحرية تعملان الآن في دخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل طبيعي، مؤكدًا علي استمرار الحركة الطبيعية للعمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة وجاهزية المختصين بالميناء للتعامل مع أي موقف طارئ.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
انتظام العمل في ميناء الإسكندرية رغم الطقس السيئ
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الكلمات المفتاحية

ميناء الاسكندرية طقس سيئ انتظام العمل

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