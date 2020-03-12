Advertisements الفجر الفني ذكريات الفن الجميل الفجر الفني سعاد نصر.. كانت تعشق الصحافة وتنبأت بوفاتها قبل دخولها المستشفى الخميس 12/مارس/2020 - 03:06 م Advertisements سعاد نصر Advertisements تحل اليوم الأربعاء 12 مارس ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز الـ54 عامًا إذ فارقت الحياة في السادسة والنصف مساء يوم 23 يناير 2007، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد عام قضته في غيبوبة كاملة تعرضت لها إثر جراحة شفط دهون كانت قد أجرتها داخل أحد المستشفيات الخاصة.ولدت في حي شبرا، ولم تكن تحلم يوما بأن تصبح ممثلة، بل طموحتها كانت تتجه نحو الصحافة، إلا أن القدر جعلها تلتحق بـ"المعهد العالي للفنون المسرحية" الذي تخرجت منه عام 1975.مشهد تراجيدي في قصة ياسين وبهية خلال مشروع تخرجها، أعلن مولدها كفنانة تستطيع الأداء بشكلا محترف.اكتشفها للكوميديا أستاذها الفنان كرم مطاوع، حيث وجد فيها فنانة كوميدية على عكس ما كانت تعتقد أنها لاتصلح إلا للتراجيديا.في عام 1982 كانت بدايتها السينمائية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، توالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم هنا القاهرة الذي وضعها في مصاف نجمات الكوميديا في مصر من خلال أدائها البسيط لشخضية الصعيدية التي تأتي برفقة زوجها لزيارة القاهرة، شاركت حنينها للكوميديا أعادها من خلال مشاركتها النجم محمد صبحي في اثنين من أنجح المسلسلات التلفزيونية الكوميدية، وهما رحلة المليون ويوميات ونيس الذي قدمه في منتصف تسعينات القرن العشرين بأجزائه الخمسة، في حقبة التسعينات ركزت سعاد على المسرح فشاركت في العديد من البطولات المسرحية على رأسهم "الهحمجي" مع الفنان محمد صبحي.ي عام 1982 كانت بدايتها السينمائية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، توالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم هنا القاهرة الذي وضعها في مصاف نجمات الكوميديا في مصر من خلال أدائها البسيط لشخضية الصعيدية التي تأتي برفقة زوجها لزيارة القاهرة، شاركت حنينها للكوميديا أعادها من خلال مشاركتها النجم محمد صبحي في اثنين من أنجح المسلسلات التلفزيونية الكوميدية، وهما رحلة المليون ويوميات ونيس الذي قدمه في منتصف تسعينات القرن العشرين بأجزائه الخمسة، في حقبة التسعينات ركزت سعاد على المسرح فشاركت في العديد من البطولات المسرحية على رأسهم "الهحمجي" مع الفنان محمد صبحي. في السنوات الأخيرة نجحت في تقديم عدد من الأعمال المميزة على شاشة التلفزيون منها الليل وآخره ومشوار امرأة وأحلام عادية.تزوجت في حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنت وولد هما طارق وفيروز، إلا أن هذه الزيجة انتهت بعدما أدرك الطرفان أنهما مختلفا الطباع، والثانية كانت من مهندس البترول "محمد عبد المنعم" الذي أكملت معه مشوار حياتها الخاص. Advertisements أخبار تهمك عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار منذ حوالي 5 ساعات مخطط جديد لكارتيرون في الزمالك منذ أقل من ساعتين بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام منذ ساعة و 20 دقيقة وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة منذ ساعتين بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي منذ حوالي 3 ساعات تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة منذ حوالي 6 ساعات حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب منذ ساعة و نصف ٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا منذ ساعة و 17 دقيقة عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا منذ ساعتين و 21 دقيقة الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز منذ حوالي 8 ساعات كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي منذ ساعة و 24 دقيقة الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36 منذ ساعة و 17 دقيقة الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة منذ حوالي 5 ساعات عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور) منذ ساعتين و 34 دقيقة "حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا منذ حوالي 9 ساعات