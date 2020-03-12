سعاد نصر.. كانت تعشق الصحافة وتنبأت بوفاتها قبل دخولها المستشفى

في عام 1982 كانت بدايتها السينمائية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، توالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم هنا القاهرة الذي وضعها في مصاف نجمات الكوميديا في مصر من خلال أدائها البسيط لشخضية الصعيدية التي تأتي برفقة زوجها لزيارة القاهرة، شاركت حنينها للكوميديا أعادها من خلال مشاركتها النجم محمد صبحي في اثنين من أنجح المسلسلات التلفزيونية الكوميدية، وهما رحلة المليون ويوميات ونيس الذي قدمه في منتصف تسعينات القرن العشرين بأجزائه الخمسة، في حقبة التسعينات ركزت سعاد على المسرح فشاركت في العديد من البطولات المسرحية على رأسهم "الهحمجي" مع الفنان محمد صبحي.

اكتشفها للكوميديا أستاذها الفنان كرم مطاوع، حيث وجد فيها فنانة كوميدية على عكس ما كانت تعتقد أنها لاتصلح إلا للتراجيديا.

ي عام 1982 كانت بدايتها السينمائية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، توالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم هنا القاهرة الذي وضعها في مصاف نجمات الكوميديا في مصر من خلال أدائها البسيط لشخضية الصعيدية التي تأتي برفقة زوجها لزيارة القاهرة، شاركت حنينها للكوميديا أعادها من خلال مشاركتها النجم محمد صبحي في اثنين من أنجح المسلسلات التلفزيونية الكوميدية، وهما رحلة المليون ويوميات ونيس الذي قدمه في منتصف تسعينات القرن العشرين بأجزائه الخمسة، في حقبة التسعينات ركزت سعاد على المسرح فشاركت في العديد من البطولات المسرحية على رأسهم "الهحمجي" مع الفنان محمد صبحي.





في السنوات الأخيرة نجحت في تقديم عدد من الأعمال المميزة على شاشة التلفزيون منها الليل وآخره ومشوار امرأة وأحلام عادية.





تزوجت في حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنت وولد هما طارق وفيروز، إلا أن هذه الزيجة انتهت بعدما أدرك الطرفان أنهما مختلفا الطباع، والثانية كانت من مهندس البترول "محمد عبد المنعم" الذي أكملت معه مشوار حياتها الخاص.