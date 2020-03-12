Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 12-3-2020 في البنوك المصرية

الخميس 12/مارس/2020 - 03:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

سعر الريال السعودي

واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2020 ، وذلك بعد أداء متباين للعملة السعودية في السوق المحلى خلال تعاملات اليومني الماضيين وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وجاءت على التالي:

 متوسط سعر الريال السعودى 
سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في البنك المركزى المصري، فيما سجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.


أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه 

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع.

 
سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13  جنيه للشراء، و4.23  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.


Advertisements

أخبار تهمك

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعة و 23 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 6 ساعات

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 20 دقيقة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ أقل من ساعتين

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

02:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status