سعر الريال السعودى اليوم الخميس 12-3-2020 في البنوك المصرية





سعر الريال السعودي





واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2020 ، وذلك بعد أداء متباين للعملة السعودية في السوق المحلى خلال تعاملات اليومني الماضيين وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وجاءت على التالي:





متوسط سعر الريال السعودى

سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في البنك المركزى المصري، فيما سجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.









أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه





سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.









سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.







