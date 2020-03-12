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أبو المطامير يتصدر ترقي القسم الرابع في البحيرة

الخميس 12/مارس/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
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شهدت مباريات دوره الترقي للقسم الرابع المؤهلة للقسم الثالث مجموعه البحيرة، فوز فريق مركز شباب أبو المطامير بهدفين دون رد، على حساب فريق شبرا خيت.

بينما التقي فريق بىروكسي مع فريق الدلنجات علي ملعب ستاد دمنهور، وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1ببن الفريقين .

وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن، تعادل الدلنجات مع أبو المطامير ، بدون أهداف، وتعادل فريق بروكس مع فريق شبراخيت بهدف لكل منهما .

مباريات الجولة القادمة:

1- بروكسي مع ابو المطامير .
2- شبراخيت مع الدلنجات .

ترتيب المجموعة

1- ابو المطامير 4 نقاط .
2- بروكسي نقطتين
3- الدلنجات نقطتين.
4- شبراخيت نقطتين.
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