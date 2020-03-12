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محافظ قنا: تجهيز 25 خيمة بمركز الإغاثة لاستقبال الحالات الطارئة

الخميس 12/مارس/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إن مخيم الايواء العاجل بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا، جاهز لاستقبال أي حالات طارئة. 

وأشار إلى أن المخيم يضم 25 خيمة تستوعب 5 أفراد بكل خيمة، فضلا عن تجهيز العديد من أدوات الإغاثة: "آسره - مراتب –أدوات طهي – خزانات مياه"، وتوفير عدد من الشباب من جمعية الهلال الأحمر المُدرب على التعامل مع المواقف الطارئة في حدوث الأزمات.

وقال المحافظ، إنه تابع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح: أن موجة الطقس السييء أسفرت عن وفاة الطفل محمد كرم حلمي، البالغ من العمر 6 سنوات نتيجة سقوط شجرة على منزله، وإصابة الأم واثنين من أشقائه، وتم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الطفل المتوفي، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أسفرت موجة الطقس السيء عن سقوط 31 شجرة، و16 عامود كهرباء، وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنة مسجد بقرية الكرنك بمركز أبو تشت، وأخرى بقرية السلامية بمركز نجع حمادي، وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء بسبب العاصفة الترابية.

جدير بالذكر، أن محافظ قنا وجه بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الأتية: "0963337291 0963328472 فاكس 0963329542" خلال فترة سؤء الأحول الجوية.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها، اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.
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