Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات الجولة 21 بالمجموعة الاولي للقسم الثالث

الخميس 12/مارس/2020 - 03:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements

قررت لجنة مسابقات القسم الثالث للمجموعة الاولى بدوري القسم الثالث، تأجيل مباريات الجولة 21 للمجموعة الأولى، والمقرر إقامتها السبت، على أن تقام يوم الإثنين المقبل 16 مارس الجاري.


مباريات الجولة 21 بالمجموعة الاولي

الإثنين 16 مارس

كيما اسوان × شبان اسنا

الاقصر × النصر للتعدين

ابو الريش × الهلال باسوان

شباب الزهراء × شباب ادفو

وادى النيل × جمهورية دراو

المدينة × التحرير 17 مارس


مباريات الجولة الأخيرة الـ 22

السبت 21 مارس

دراو× شبان اسنا
التحرير× وادي النيل
ادفو × المدينة المنورة
الهلال× الزهراء
التعدين ×ابو الريش
كيما اسوان × الاقصر

ترتيب المجموعة الأولى

1_ كيما 44 نقطة
2_ التعدين 43 نقطة
3_الزهراء43 نقطة
4_شباب ادفو 39 نقطة
5_شعب الاقصر 36 نقطة
6_المدينة المنورة 32 نقطة
7_التحرير 24 نقطة
8_ابو الريش 20 نقطة
9_وادي النيل 20 نقطة
10_هلال اسوان 16 نقطة
11_جمهورية دراو 7 نقاط
12_شبان اسنا 7 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعة و 15 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

مخطط جديد لكارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 16 ساعة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

02:09 م

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status