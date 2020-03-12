Advertisements
مواعيد مباريات الجولة 21 بالمجموعة الاولي للقسم الثالث
الخميس 12/مارس/2020 - 03:02 م
Advertisements
عاطف الشعيني
Advertisements
قررت لجنة مسابقات القسم الثالث للمجموعة الاولى بدوري القسم الثالث، تأجيل مباريات الجولة 21 للمجموعة الأولى، والمقرر إقامتها السبت، على أن تقام يوم الإثنين المقبل 16 مارس الجاري.
مباريات الجولة 21 بالمجموعة الاولي
الإثنين 16 مارس
كيما اسوان × شبان اسنا
الاقصر × النصر للتعدين
ابو الريش × الهلال باسوان
شباب الزهراء × شباب ادفو
وادى النيل × جمهورية دراو
المدينة × التحرير 17 مارس
مباريات الجولة الأخيرة الـ 22
السبت 21 مارس
دراو× شبان اسنا
التحرير× وادي النيل
ادفو × المدينة المنورة
الهلال× الزهراء
التعدين ×ابو الريش
كيما اسوان × الاقصر
ترتيب المجموعة الأولى
1_ كيما 44 نقطة
2_ التعدين 43 نقطة
3_الزهراء43 نقطة
4_شباب ادفو 39 نقطة
5_شعب الاقصر 36 نقطة
6_المدينة المنورة 32 نقطة
7_التحرير 24 نقطة
8_ابو الريش 20 نقطة
9_وادي النيل 20 نقطة
10_هلال اسوان 16 نقطة
11_جمهورية دراو 7 نقاط
12_شبان اسنا 7 نقاط
Advertisements