مواعيد مباريات الجولة 21 بالمجموعة الاولي للقسم الثالث



قررت لجنة مسابقات القسم الثالث للمجموعة الاولى بدوري القسم الثالث، تأجيل مباريات الجولة 21 للمجموعة الأولى، والمقرر إقامتها السبت، على أن تقام يوم الإثنين المقبل 16 مارس الجاري.





مباريات الجولة 21 بالمجموعة الاولي



الإثنين 16 مارس



كيما اسوان × شبان اسنا



الاقصر × النصر للتعدين



ابو الريش × الهلال باسوان



شباب الزهراء × شباب ادفو



وادى النيل × جمهورية دراو



المدينة × التحرير 17 مارس





مباريات الجولة الأخيرة الـ 22



السبت 21 مارس



دراو× شبان اسنا

التحرير× وادي النيل

ادفو × المدينة المنورة

الهلال× الزهراء

التعدين ×ابو الريش

كيما اسوان × الاقصر



ترتيب المجموعة الأولى



1_ كيما 44 نقطة

2_ التعدين 43 نقطة

3_الزهراء43 نقطة

4_شباب ادفو 39 نقطة

5_شعب الاقصر 36 نقطة

6_المدينة المنورة 32 نقطة

7_التحرير 24 نقطة

8_ابو الريش 20 نقطة

9_وادي النيل 20 نقطة

10_هلال اسوان 16 نقطة

11_جمهورية دراو 7 نقاط

12_شبان اسنا 7 نقاط