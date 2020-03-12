محافظ بني سويف للمواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة عند سقوط الأمطار

كّلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولي الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع أية بلاغات ترد من المواطنين خاصة بالأمطار وأعمدة الإنارة، حفاظ على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة عند سقوط الأمطار، وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على رؤساء المدن بأن تكون الأوناش واللوادر على استعداد دائم لسرعة التدخل إذا تطلب الأمر.

وأعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، أنه قد تم ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التابعة للجهات المختلفة، عبر الأرقام التالية: الخط الساخن (114) ورقمي تلقى البلاغات بالمحافظة (2120006 ــ 2120009)، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة على (2121410)، حيث يتم استقبال البلاغات والشكاوى على تلك الأرقام وتوجيه فرق العمل الميدانية بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المعنية للتعامل الفوري مع المشكلة أو البلاغ.





وتتواصل جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة المياه والري والطرق والمرور، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، لشفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، لتسيير الحركة المرورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.





وتعرضت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، وشهدت المحافظة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بموجة من الرعد والبرق، تسببت الماس الكهربائي ببعض الأعمدة في إنقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى، حفاظًا على أرواح المواطنين.





وتواصل سيارات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، شفط وكسح المياه من الشوارع الرئيسية والمناطق التى بها تجمعات لمياه الأمطار، لتسيير حركة السير أمام المارة والسيارات.



