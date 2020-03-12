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موعد إعلان قائمة المحليين في منتخب مصر

الخميس 12/مارس/2020 - 02:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، على تأجيل إعلان قائمة اللاعبين المحليين بالوقت الحالى، من أجل منح الفرصة للاعبين فى مسابقة الدورى على بذل أقصى ما لديهم فى المباريات.

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الأول، أن حسام البدرى استقر على إعلان قائمة المحليين عقب الجولة الـ20 من بطولة الدورى، بهدف إتاحة الفرصة للجميع فى المباريات قبل موعد المعسكر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتى توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021.
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