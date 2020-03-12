Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ قنا: مخر السيل جاهز لاستقبال أي أمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 02:58 م
Advertisements
المحافظ
المحافظ
بسام عبدالحميد
Advertisements
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم التأكد من جاهزية مخر السيل لاستقبال أي كمية من الأمطار خلال موجة الطقس السيء التي تمر بها المحافظة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات اليوم الخميس، أن مخر سيل "المعنا" من أهم مخرات السيول بالمحافظة، حيث يعمل على استيعاب كميات من مياه الأمطار الواردة من سلاسل جبال البحر الأحمر وتصريفها في النيل والترع الرئيسية.

وأضاف أنه تابع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ، أن موجة الطقس السيء أسفرت عن وفاة الطفل محمد كرم حلمي، البالغ من العمر 6 سنوات نتيجة سقوط شجرة على منزله وإصابة الأم واثنين من أشقائه، وتم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج.

وتقدم محافظ قنا، بخالص العزاء لأسرة الطفل المتوفس داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أسفرت موجة الطقس السيء عن سقوط 31 شجرة و16 عامود كهرباء وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنة مسجد بقرية الكرنك بمركز أبو تشت وأخري بقرية السلامية بمركز نجع حمادى وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء بسبب العاصفة الترابية.

والجدير بالذكر أن محافظ قنا وجه بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية ( 0963337291 0963328472 فاكس 0963329542 ) خلال فترة سؤء الأحول الجوية.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

غرفة مركزية شبورة مائية سقوط مئذنة مسجد سقوط أمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حرارة الجو حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو اليوم حالة الأرصاد اليوم حالة الأرصاد تساقط أمطار الطقس اليوم الطقس الدرجة الحرارة المتوقعة الاجراءات الاحترازية احترازية أمطار

أخبار تهمك

مخطط جديد لكارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعة و 19 دقيقة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

02:28 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

02:09 م

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status