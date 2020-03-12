محافظ قنا: مخر السيل جاهز لاستقبال أي أمطار

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم التأكد من جاهزية مخر السيل لاستقبال أي كمية من الأمطار خلال موجة الطقس السيء التي تمر بها المحافظة.





وأوضح المحافظ، في تصريحات اليوم الخميس، أن مخر سيل "المعنا" من أهم مخرات السيول بالمحافظة، حيث يعمل على استيعاب كميات من مياه الأمطار الواردة من سلاسل جبال البحر الأحمر وتصريفها في النيل والترع الرئيسية.





وأضاف أنه تابع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.





وأوضح المحافظ، أن موجة الطقس السيء أسفرت عن وفاة الطفل محمد كرم حلمي، البالغ من العمر 6 سنوات نتيجة سقوط شجرة على منزله وإصابة الأم واثنين من أشقائه، وتم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج.





وتقدم محافظ قنا، بخالص العزاء لأسرة الطفل المتوفس داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.





كما أسفرت موجة الطقس السيء عن سقوط 31 شجرة و16 عامود كهرباء وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنة مسجد بقرية الكرنك بمركز أبو تشت وأخري بقرية السلامية بمركز نجع حمادى وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء بسبب العاصفة الترابية.





والجدير بالذكر أن محافظ قنا وجه بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.





كما تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية ( 0963337291 0963328472 فاكس 0963329542 ) خلال فترة سؤء الأحول الجوية.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



