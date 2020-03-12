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وزير التنمية المحلية: 5 آلاف عامل للتعامل مع مياه الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 02:58 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية حدث بالفعل، حيث بدأت الأمطار تتساقط منذ مساء الأمس، وهناك تفاوت للأمطار بين متوسطة إلى غزيرة، وتم التنسيق مع كافة المحافظات لاتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وهناك طرق تم إغلاقها بجنوب البلاد نتيجة الرياح بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأضاف "شعراوي"، خلال تصريحات لمراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم رفع حالة الطوارئ وهناك أكثر من 3 آلاف معدة و5 آلاف عامل على مستوى الجمهورية للتعامل مع مياه الأمطار، وغرفة العمليات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بعدم ركن السيارات أسفل الأشجار واللوحات المعدنية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، موضحًا أنه تم تجهيز أماكن إيواء سريعة على مستوى الجمهورية لأهالي المنازل المتضررة لحين توفير منازل بديلة لهم.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.

وكشفت عن تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، التي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة، كما شكلت الوزارة فريقًا للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.
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