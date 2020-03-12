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كارثة تهدد مستقبل الدوري الإنجليزي

الخميس 12/مارس/2020 - 03:19 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز مهدد بالتأجيل خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في بريطانيا بشكل كبير.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏التلجراف، إن جميع اللاعبين في نادٍ (لم تتم تسميته) ويلعب في الدوري الممتاز، ويتم خضوعهم للفحوصات للكشف عن مرض الكورونا، وذلك بعد ظهور أعراض على ثلاثة من لاعبي الفريق الأول.

وظهرت تلك الأعراض في وقت سابق من هذا الأسبوع على لاعبٍ واحد وتم عزله على الفور. وبدا أنه يتحسن ولكنه انتكس منذ ذلك الحين.

يذكر أن جميع لاعبي أرسنال تم حجزهم في الحجر الصحي بعد إصابة رئيس نادي اولمبياكوس اليوناني بفيروس كورونا، خاصة وأنه كان متواجد في ملعب الإمارات منذ اقل من أسبوعين.
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