لأول مرة.. منع الاحتفال بالمولد الرجبي في طنطا بسبب كورونا

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، حملة موسعة، لمتابعة الخيام وأصحاب السرادقات بأرض الساري، والعمل على إزالتها ومنع افتراش محيط السيد البدوي أو الشوارع المؤدية له، لمنع التجمعات بسبب كورونا.





وأبلغت الحملة برئاسة العميد وسيم قنديل، مأمور مرافق الغربية، والرائد محمد علي وكيل قسم شرطة المرافق، والرائد مجدي الصباغ رئيس نقطة شرطة السيد البدوي، مقيمي السرادقات من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال برجبية السيد البدوي، أنه تم إلغاء الاحتفالات بالرجبية، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، الأمر الذي أثار غضب المثيرين من مريدي السيد البدوي، لكنهم امتثلوا لقرار المحافظة.





كان قد الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وشيخ مشايخها، إرجاء الاحتفالات الدينية والموالد من باب المسئولية الأخلاقية والدينية والوطنية.



وصرح بذلك أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، موضحا أن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور القصبي قد اجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الذي اتخذ قرارا بإرجاء الاحتفالات الدينية من باب الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين والنفس الإنسانية، عقب قرار مجلس الوزراء بإرجاء التجمعات والاحتفالات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف قنديل: أن القصبي طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم التهويل حتى لا نؤثر بالسلب على اقتصادنا الوطني، ولا التهوين والاعتماد على البيانات الرسمية للدولة في صحة المواطنين، وأن يبتعدوا عن الاجتهاد، مشيرا إلى أن الطرق الصوفية في مقدمة الصفوف طالما احتاجها الوطن في أي مهام.



وترجع"رجبية" السيد البدوي إلى الشيخ محمد الرجبي أحد مريدي العارف بالله، الذي ظل أسبوعًا يطعم الطعام ويقيم حلقات الذكر عند قدومه لزيارته، فأصبحت عادة طيبة وقرر المتصوفون جعل هذه الليلة من الموالد الصغيرة للبدوي للاحتفال بها كل عام.





جدير بالذكر أن احتفالات العارف بالله سيد أحمد البدوي "شيخ العرب تقام مرتين في العام، في مطلع شهر أبريل من كل عام، وشهر أكتوبر، وتمتد لأسبوع كامل تنتهي بالليلة الختامية، التي يحييها الشيخ ياسين التهامي وولده محمود يس التهامي، ويحضرها أكثر من 5 مليون مواطن وتكثر من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية.