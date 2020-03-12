"الرقابة المالية": اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار إن الهيئة بدأت في اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال رفع درجة الاستعداد الوقائي ورفع كفاءة العيادات الطبية لتكون أكثر جاهزية في التعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس، فضلا عن توزيع أكثر من 100 وحدة تعقيم على أعلى مستوى من الكفاءة بمقر الهيئة.





وأضاف النشار - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا تعتمد على التعامل بشكل أكثر حرفية على كافة المستويات، من خلال تكثيف التوعية للعاملين، ونشر إرشادات وقائية ضد الفيروس، وكذلك التوعية بكيفية التعامل السريع حال ظهوره، ووجود أجهزة دقيقة للكشف السريع عن أية حالات بين الذين يترددون على الهيئة.





وتابع أنه تم أيضًا منع البصمة اليدوية لتسجيل الحضور والانصراف، مع العمل على تقليل الاجتماعات، وتشديد إجراءات التعقيم، وتطهير كافة جوانب المقر بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس وضع مجسات لقياس درجة الحرارة مع وجود أطباء مدربين لاستكشاف أية حالات إصابة بالفيروس والتعامل معها بشكل سريع.









وفي السياق ذاته، لفت النشار إلى أن الهيئة ستركز خلال الفترة المقبلة على تفعيل الاعتماد على التعامل الالكتروني مع الجمهور بشكل أكبر، سواء الشركات أو المستثمرين والعملاء، من خلال استخدام التكنولوجيا، واستراتيجية التحول الرقمي التي بدأت الهيئة في تنفيذها، وهو هدف رئيسي في استراتيجية الهيئة تسعى لتحقيقه بغض النظر عن وجود فيروس كورونا من عدمه.