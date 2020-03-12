Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيوان لـ"الفجر الفني": برنامج "The voice kids" صدمة للأطفال

الخميس 12/مارس/2020 - 02:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشف المطرب اللبناني إيوان عن رأيه في برامج اكتشاف المواهب، حيث يري أنها فرصة جيدة للمواهب لظهور موهبتهم على خشبة المسرح أمام الكثير من الجمهور، لما تتميز هذه النوعية من البرامج من شعبية كبيرة.

وأضاف إيوان، من بين حواره الخاص لـ"الفجر الفني" أن هذه البرامج لها بعض السلبيات على المتسابقين وخاصة برنامج The voice kids، حيث يري أن هذا البرنامج أول صدمة كبيرة على الأطفال في حياتهم،معللا ذلك قائلا" برامج المواهب ليست جيدة للأطفال لأنها تفقد الطفل ثقته بنفسه بالإضافة أنها تجعله يشعر بصدمة الفشل في عدم الدخول في البرنامج، ونحن نري الكثير من الأطفال تبكي بعد خروجها وهذا يؤثر سلبياً عليهم.

يذكر إلي أن آخر أعمال المطرب اللبناني إيوان ألبوم 'يا 100 نورت'، الذي يضم عدة أغاني هم "يا 100 نورت، قوية، جامدة جدا، جه اليوم، شي شافوك، بفتكر الخير، إنسان عالهامش، قد الدنيا، قتلني ردو، حبيبي الليلة عيد، مغير علي".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| "مشاهد مرعبة وأصوات مخيفة".. حالة الطقس اليوم في القاهرة (ألبوم صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ حوالي 6 ساعات

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ 41 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 15 ساعة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ أقل من ساعة

مخطط جديد لكارتيرون في الزمالك

منذ أقل من ساعة

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

مغامرة لـ"الفجر" تكشف زراعة "أفيون" داخل مستشفى العباسية (صور)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل .. دوري الأبطال ويورو 2020 في مهب الريح بسبب "كورونا"

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

01:24 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

07:48 ص

وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

01:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status