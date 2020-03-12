إيوان لـ"الفجر الفني": برنامج "The voice kids" صدمة للأطفال



كشف المطرب اللبناني إيوان عن رأيه في برامج اكتشاف المواهب، حيث يري أنها فرصة جيدة للمواهب لظهور موهبتهم على خشبة المسرح أمام الكثير من الجمهور، لما تتميز هذه النوعية من البرامج من شعبية كبيرة.



وأضاف إيوان، من بين حواره الخاص لـ"الفجر الفني" أن هذه البرامج لها بعض السلبيات على المتسابقين وخاصة برنامج The voice kids، حيث يري أن هذا البرنامج أول صدمة كبيرة على الأطفال في حياتهم،معللا ذلك قائلا" برامج المواهب ليست جيدة للأطفال لأنها تفقد الطفل ثقته بنفسه بالإضافة أنها تجعله يشعر بصدمة الفشل في عدم الدخول في البرنامج، ونحن نري الكثير من الأطفال تبكي بعد خروجها وهذا يؤثر سلبياً عليهم.



يذكر إلي أن آخر أعمال المطرب اللبناني إيوان ألبوم 'يا 100 نورت'، الذي يضم عدة أغاني هم "يا 100 نورت، قوية، جامدة جدا، جه اليوم، شي شافوك، بفتكر الخير، إنسان عالهامش، قد الدنيا، قتلني ردو، حبيبي الليلة عيد، مغير علي".

